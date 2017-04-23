А.Хуг: член патруля ОБСЕ, погибший в результате взрыва – гражданин США

Член патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, погибший в результате подрыва автомобиля миссии на мине на временно оккупированной территории Луганской области в воскресенье, 23 апреля, был гражданином США, сообщил заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге 23 апреля.

"Один член патруля, который погиб в результате взрыва - гражданин США. Еще двое - граждане Германии и Чехии - получили ранения и доставлены в больницу в Луганске. Остальные трое членов патруля из автомобиля, который не пострадал от взрыва, были доставлены в базу миссии, расположенной в этом районе", - заявил А.Хуг.

Как сообщалось, народный депутат (фракция "Народный фронт"), советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что при подрыве на мине на неподконтрольной властям страны территории Луганской области автомобиля СММ ОБСЕ погиб гражданин Великобритании, а гражданка Германии получила контузию.

"В результате взрыва мины на оккупированной территории Украины в Луганской области погиб сотрудник миссии ОБСЕ, гражданин Великобритании, Джозеф Стоун. Также в результате взрыва была контужена гражданка Германии Ива Гнелин", - написал А.Геращенко в своей странице в Фейсбук в воскресенье днем.

Советник главы МВД Украины сообщил, что по имеющейся информации И.Гнелин доставлена в больницу города Луганска и ей оказана медицинская помощь.

Ранее в пресс-службе СММ ОБСЕ сообщили, что при подрыве автомобиля Миссии у с.Пришыб на неподконтрольной Украине части Луганской области один сотрудник СММ погиб, а двое его коллег были доставлены на обследование в медицинское учреждение.