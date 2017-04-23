ЛЭО прекращает поставку электроэнергии на НКТ с 25 апреля

ООО "Луганское энергетическое объединение" с 25 апреля, согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок", прекращает поставки электроэнергии в неконтролируемую часть Луганской области, сообщил генеральный директор "ЛЭО" Владимир Грицай в эфире "Луганского областного телевидения".

"Буквально вчера утром мы получили документы от ГП "Энергорынок", которые подтверждены документом с Минэнергоугля за подписью министра Игоря Насалика, что с 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемую сторону. Соответственно, сейчас наши технические службы проводят определенные мероприятия, и с 25-го апреля, с ноля часов, переток должен быть полностью отключен", - сказал он.

В.Грицай добавил, что, в том числе, будет прекращена подача электроэнергии для нужд "Попаснянского водоканала".

Как сообщалось, ранее "ЛЭО" неоднократно обращалось к правительству с просьбой принять решение об ограничении, или прекращении подачи электроэнергии на НКТ из-за отсутствия ее оплаты.