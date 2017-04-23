МИД Украины призывает РФ гарантировать безопасность и свободу передвижения СММ ОБСЕ

В Министерстве иностранных дел Украины призвали Российскую Федерацию выполнять взятые на себя в рамках Минских договоренностей обязательства, предпринять меры для прекращения провокаций против членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и обеспечить им беспрепятственный доступ ко всей территории ОРДЛО.

"Призываем Россию выполнять свои обязательства в рамках Минских договоренностей и принять все неотложные меры с тем, чтобы немедленно прекратить провокации против наблюдателей ОБСЕ, а также гарантировать полную их безопасность и беспрепятственный доступ СММ ко всей оккупированной территории ОРДЛО, вплоть до временно неконтролируемого участка украинско-российской границы", - говорится в комментарии МИД Украины, обнародованном в воскресенье.

Также во внешнеполитическом ведомстве заверили, что украинская сторона сделает все возможное для обеспечения неотложного, всестороннего и беспристрастного расследования гибели и ранения сотрудников СММ ОБСЕ при подрыве автомобиля Миссии на мине на неподконтрольной властям страны территории Луганской области с целью привлечения виновных к ответственности.