События

17:15 23.04.2017

Безопасность и свобода передвижения сотрудников ОБСЕ на Донбассе должны соблюдаться - генсек НАТО

Тщательно расследовать трагический инцидент с сотрудниками специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе призвал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Требуется тщательное расследование трагического инцидента с СММ ОБСЕ на востоке Украины. Безопасность и свобода передвижения должны соблюдаться", - написал в воскресенье генсек НАТО в своем микроблоге в Твиттере.

Ранее СММ ОБСЕ сообщила, что при подрыве автомобиля миссии у села Пришыб на неподконтрольной правительству Украины части Луганской области один сотрудник погиб, а двое его коллег были доставлены на обследование в медицинское учреждение.

Народный депутат (фракция "Народный фронт"), советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что при подрыве на мине автомобиля СММ ОБСЕ погиб гражданин Великобритании, а гражданка Германии получила контузию.

Как отмечают СМИ, это первый случай гибели сотрудника миссии ОБСЕ с тех пор, как она была развернута в Украине в 2014 году.

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