Гражданин Великобритании погиб, гражданка ФРГ контужена при подрыве автомобиля СММ ОБСЕ в ОРЛО – А.Геращенко

Народный депутат (фракция "Народный фронт"), советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что при подрыве на мине на неподконтрольной властям страны территории Луганской области автомобиля СММ ОБСЕ погиб гражданин Великобритании, а гражданка Германии получила контузию.

"В результате взрыва мины на оккупированной территории Украины в Луганской области погиб сотрудник миссии ОБСЕ, гражданин Великобритании, Джозеф Стоун. Также в результате взрыва была контужена гражданка Германии Ива Гнелин", - написал А.Геращенко в своей странице в Фейсбук в воскресенье днем.

Советник главы МВД Украины сообщил, что по имеющейся информации И.Гнелин доставлена в больницу города Луганска и ей оказана медицинская помощь.

"Трагедия произошла на оккупированной части территории Украины, поэтому наши правоохранительные органы не будут допущены к проведению объективного расследования", - отметил он.

А.Геращенко сообщил, что по состоянию на сейчас известно, что одна из двух машин миссии ОБСЕ зацепила колесом обочину дороги, после чего произошёл взрыв.

"Очевидно, что сотрудники миссии ОБСЕ стали жертвами тотального минированиях террористами дорог на оккупированной части Украины. Которые естественно не поставили в местах в которых бывает миротворческая миссия ОБСЕ табличку "Осторожно мины!", - выразил мнение он.

Советник главы МВД Украины отметил, что не удивится, если в случае доступа к расследованию трагедии сотрудников Миссии ОБСЕ, то может оказаться так, что гражданин Великобритании был убит в результате мины выпущенной на каком-нибудь российском военном заводе пару лет назад. При постоянных мантрах РФ, что они на территорию Украины оружия не поставляют".

Ранее в пресс-службе СММ ОБСЕ сообщили, что при подрыве автомобиля Миссии у с.Пришиб на неподконтрольной Украине части Луганской области один сотрудник СММ погиб, а двое его коллег были доставлены на обследование в медицинское учреждение.