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16:20 23.04.2017

Антисемитская пропаганда пока не встречает в России должной реакции – доклад

Наиболее распространенным видом антисемитизма в РФ в 2016 году была антисемитская пропаганда, количество случаев насилия оставалось низким, говорится в ежегодном докладе Центра Кантора.

"В России, антисемитская пропаганда оставалась наиболее распространенным видом антисемитизма. Было, конечно, и несколько случаев насилия, однако основная часть антисемитизма исходила от СМИ и общественных деятелей", - говорится в докладе.

В Центре Кантора отмечают, что в России остается распространенной антисемитская пропаганда "старого формата": обвинение евреев "во всех бедах и кризисах России", в том числе революции 1917 года и распаде Советского Союза.

"Деятельность прозападной оппозиции описывалась как чуждая русскому национальному духу, и якобы еврейское происхождение ее лидеров часто упоминалось в СМИ", - отмечают исследователи.

Другой проблемой, связанной с антисемитизмом, стала ситуация на Украине. "Российские медиа постоянно уделяют внимание новому руководству Украины. С одной стороны, они описываются как евреи, с другой, постоянно повторяется мысль о том, что Украиной управляют фашисты и антисемиты", - подчеркивается в докладе.

Центральную роль в распространении антисемитизма играют печатные и электронные СМИ, публикующие не соответствующие действительности и предвзятые новости антисемитского и антиизраильского характера.

"В сфере борьбы с антисемитизмом в России изменений не произошло. Тогда как судебная система продолжала приговаривать к условным срокам и штрафам распространителей антисемитских материалов в Интернете (в особенности в социальных сетях), более серьезные антисемитские инциденты почти не получили реакции", - говорится в исследовании.

Центр Кантора по изучению современного европейского еврейства был открыт при Тель-Авивском университете в мае 2010 года. Центр занимается изучением существующего законодательства по борьбе с антисемитизмом в Европе, на базе центра проводятся междисциплинарные исследования аспектов и характеристик еврейских общин, населяющих Европу после Холокоста.

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