На Киевщине местный житель в лесополосе оборудовал схрон с оружием и боеприпасами

Сотрудники Управления противодействия наркопреступности полиции Киевской области обнаружили в лесном массиве в с.Калиновка Васильковского района арсенал оружия и боеприпасов, который закопал 35-летний местный житель.

"Молодой человек пояснил, что боевую сумку ему передал для хранения бывший участник антитеррористической операции", - сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киевской области.

Всего из схрона правоохранители изъяли два пистолета "Флобер", пневматический пистолет, магазин от автомата, устройство от винтовки, боевую гранату "Ф-1", газовую гранату "РГД" и четыре запала к ним, около 600 разнокалиберных боеприпасов к пистолетам, автоматам и пулеметам, вещество, внешне похожее на порох, и 70 граммов пластида.

Также, по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 70 граммов конопли.

В настоящее время назначен ряд экспертиз. Правоохранители устанавливают канал поступления оружия к подозреваемому. Продолжаются неотложные следственные действия. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет. Досудебное расследование продолжается.