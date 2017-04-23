Пограничники сняли с поезда Москва-Киев певицу Лолиту Милявскую за незаконное посещение ею Крыма в 2015г

В пункте контроля железнодорожного сообщения "Конотоп" (Сумская обл.) в воскресенье утром украинские пограничники сняли с поезда Москва-Киев певицу Лолиту Милявскую (урождённая Горелик) ввиду запрета ей на въезд в Украину.

"Я в Конотопе, меня в четыре утра сняли с поезда, потому что мне запрещен въезд в Украину. За посещение Керчи в 15-м году", - сообщила артистка в своей странице в Инстаграмм.