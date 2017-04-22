Два сотрудника полиции пострадали во время эвакуации людей из охваченного пожаром рынка в Одессе, общее количество пострадавших пока не известно

Два сотрудника патрульной полиции пострадали во время эвакуации людей с рынка "Северный" в Одессе, где в субботу вечером возник крупный пожар.

"Два сотрудника патрульной полиции доставлены в больницу с диагнозом: отравление угарным газом. Точное количество пострадавших посетителей рынка пока сказать не могу", - сообщила журналистам пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко в субботу вечером.

По ее данным, для обеспечения безопасности и правопорядка, а так же оказания помощи сотрудникам ГСЧС при пожаре на рынке "Северный" было задействовано 10 патрульных экипажей и 3 усиленных экипажа автопатрулей. Полицейские отводили транспортные средства от места ЧП, пересекали попытки мародерства, а так же оказывали помощь в эвакуации людей.

Как сообщалось, около 18.00 в субботу на рынке "Северный" возник пожар. По предварительным данным ГСЧС, площадь пожара составила около 700 кв.м. Огонь был потушен около 21.00.