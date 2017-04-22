Гарантии безопасности для восстановления электроснабжения Авдеевки будут предоставлены не ранее понедельника – СЦКК

В Министерстве обороны Украины сообщили, что по данным украинской стороны Совместного центра контроля и координации прекращения огня и линии разграничения сторон на Донбассе, российская сторона СЦКК гарантии безопасности для восстановления электроснабжения Авдеевки предоставит не ранее понедельника.

Руководство ВСУ и военно-гражданской администрации безотлагательно приняли меры по предоставлению гарантий безопасности для жизни и здоровья сотрудников ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" для обследования и проведения аварийно-восстановительных работ поврежденных линий электропередач. По состоянию на 10.00 21 апреля такие гарантии с украинской стороны были предоставлены.

"Начиная с 21 апреля и по настоящее время, такие работы не могли быть осуществлены в связи с отсутствием аналогичных гарантий со стороны НВФ ОРДО. Также следует отметить, что по данным российской стороны СЦКК гарантии для проведения аварийно-восстановительных работ в лучшем случае будут предоставлены только в понедельник 24 апреля этого года", – говорится в сообщении на сайте министерства в субботу вечером.

Вместе с тем, Донецкая фильтровальная станция работает без перебоев, вода поступает к населению в штатном режиме.

Как сообщалось, по состоянию на 13.30 субботы восстановлено электроснабжение ДФС, а Авдеевка остается обесточенной из-за повреждений в серой зоне. Рeмонт нe производится из-за отсутствия согласования гарантий безопасности с российской стороны в СЦКК.