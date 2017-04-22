В Одессе горит рынок "Северный", огонь охватил около 400 кв. м

На рынке "Северный" в Суворовском районе Одессы в субботу произошел масштабный пожар.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по предварительным данным, пожар возник около 18:00 и охватил торговые павильоны на общей площади около 400 кв. м.

Данных о погибших и пострадавших и причине пожара пока нет.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.