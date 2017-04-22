Подача электроэнергии на ДФС восстановлена, Авдеевка остается обесточенной – МинВОТ

В Министерстве временно оккупированных территорий сообщили о восстановлении подачи электроэнергии на Донецкую фильтровальную станцию (ДФС) и отсутствии электричества в Авдеевке.

"По состоянию на 13.30 восстановлена электроснабжение ДФС. Авдеевка обесточена из-за повреждений в серой зоне. Рeмонт нe производится, отсутствует согласование с российской стороны в СЦКК ", – говорится в сообщении на странице министерства в Твиттер в субботу.

Как сообщалось, из-за вражеских обстрелов 21 апреля г.Авдеевка и ДФС остались без электроснабжения.