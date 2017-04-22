Суд отпустил на поруки второго фигуранта в "деле Мартыненко" Перелому

Соломенский районный суд г.Киева отпустил первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергею Перелому под личное поручительство ряда народных депутатов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принял судья Соломенского райсуда Александр Бобровник в субботу.

"Применить к Переломе… меру пресечения в виде личного поручительства народных депутатов", - зачитал решение А.Бобровник в зале суда в субботу.

Таким образом суд отказал стороне обвинения в избрании С.Переломе меры пресечения виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 150 млн грн.