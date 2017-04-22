События

17:13 22.04.2017

Суд отпустил на поруки второго фигуранта в "деле Мартыненко" Перелому

Соломенский районный суд г.Киева отпустил первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергею Перелому под личное поручительство ряда народных депутатов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принял судья Соломенского райсуда Александр Бобровник в субботу.

"Применить к Переломе… меру пресечения в виде личного поручительства народных депутатов", - зачитал решение А.Бобровник в зале суда в субботу.

Таким образом суд отказал стороне обвинения в избрании С.Переломе меры пресечения виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 150 млн грн.

ВАЖНОЕ

Мартыненко по решению суда должен сдать документы, дающие право выезда из Украины

Суд отказал в аресте Мартыненко, отпустив его на поруки нардепов

Авдеевка и ДФС остаются без света - гендиректор АКХЗ

Мартыненко заявил, что не будет просить политического убежища в других странах

Двое украинских военных ранены в зоне АТО за сутки, подтвердил спикер Минобороны

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине в ближайшие сутки сохранится прохладная и дождливая погода

Скорой передачи "дела Мартыненко" в суд не стоит ждать, прогнозирует его адвокат

Американские СМИ сообщили о переносе "столицы" ИГ из Ракки в Дейр эз-Зор

Достаточно ли собранных данных для вынесения обвинительного акта Мартыненко решит суд - Холодницкий

Мартыненко вновь заявил, что дело против него сфальсифицировано и является пиаром НАБУ и САП

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
купить туфли мужские
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА