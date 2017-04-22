События

16:27 22.04.2017

В Украине в ближайшие сутки сохранится прохладная и дождливая погода

Через территорию Украины в ближайшие сутки 23 апреля будет перемещаться атлантический воздух с северо-запада, ожидается колебание атмосферного давления и влажности воздуха, сообщает Укргидрометцентр.

В северной части страны ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь; на остальной территории временами дождь, в Карпатах с мокрым снегом, лишь в Крыму и Приазовье ночью без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в северных, западных, местами Винницкой, Черкасской, Запорожской, Херсонской области и в Крыму заморозки 0-5°; днем 8-13° тепла, на высокогорье Карпат ночью и днем 0-5° мороза.

В Киеве 23 апреля ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь; температура ночью 1-3° тепла, днем 9-11°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 23 апреля самая высокая температура днем была 29,8° в 1950 г., самая низкая ночью -2,9° в 1893 г.

В Украине 24 апреля ночью без осадков, лишь в восточной части прогнозируется дождь, в Карпатском регионе – слабый мокрый снег; днём в Украине местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью на юге и востоке 1-6° тепла, на остальной территории заморозки 0-5°; днём в Украине 8-13° тепла.

В Киеве 24 апреля ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 10-12° тепла.

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