События

16:25 22.04.2017

Скорой передачи "дела Мартыненко" в суд не стоит ждать, прогнозирует его адвокат

Защита бывшего народного депутата из фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко, подозреваемого в растрате государственных средств, прогнозирует, что уголовное производство в отношении их подзащитного не будет завершено и передано в суд в ближайшее время.

"Все это дело не будет быстро передано в суд, потому что оно в очень сыром состоянии. Уголовное производство ведётся полтора года, но я удивлён… Например, мы ждали до утра документы, они просто не были распечатаны", - сказал адвокат Н.Мартыненко Петр Бойко журналистам в субботу в Киеве.

Адвокат утверждает, что подозрение, предъявленное его подзащитному, "необоснованно и не является таким, которое создано на фактических обстоятельствах".

"Само подозрение непонятно. В одной части он якобы виновен в одних преступлениях, уголовных, которые реально не были предъявлены. Это подозрение и задержание готовились впопыхах, без законных оснований", - сказал П.Бойко.

Ранее в этот день судья Соломенского районного суда г.Киева Александр Бобровник отпустил бывшего депутата Н.Мартыненко под личное поручительство ряда народных депутатов и министра. Таким образом судья отказал стороне обвинения в избрании меры пресечения Н.Мартыненко в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 млн грн.

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