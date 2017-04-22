События

16:24 22.04.2017

Американские СМИ сообщили о переносе "столицы" ИГ из Ракки в Дейр эз-Зор

Террористическая группировка ИГИЛ перенесла свою так называемую столицу в Сирии из Ракки в город Дейр эз-Зор, передал The Fox News со ссылкой на свои источники в Минобороны США.

"Из-за нарастающей волны авиаударов и давления с трех сторон поддерживаемых США сирийских сил ИГ передвинуло так называемую столицу из Раки", - говорится в сообщении.

Дейр эз-Зор находится в 140 км юго-восточнее Ракки.

На протяжении последних двух месяцев США при помощи дронов наблюдали массовый исход из Раки "чиновников" и "администраторов" ИГ. Официальные представители США говорят о "неминуемой битве за Ракку, но правительства ИГИЛ там больше нет".

В предстоящей битве за Ракку силы США рассчитывают на помощь сирийских курдов.

ВАЖНОЕ

Суд отпустил на поруки второго фигуранта в "деле Мартыненко" Перелому

Мартыненко по решению суда должен сдать документы, дающие право выезда из Украины

Суд отказал в аресте Мартыненко, отпустив его на поруки нардепов

Авдеевка и ДФС остаются без света - гендиректор АКХЗ

Мартыненко заявил, что не будет просить политического убежища в других странах

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине в ближайшие сутки сохранится прохладная и дождливая погода

Скорой передачи "дела Мартыненко" в суд не стоит ждать, прогнозирует его адвокат

Достаточно ли собранных данных для вынесения обвинительного акта Мартыненко решит суд - Холодницкий

Мартыненко вновь заявил, что дело против него сфальсифицировано и является пиаром НАБУ и САП

Судья Бобровник удалился в совещательную комнату для принятия решения по избранию меры пресечения Мартыненко

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
онлайн магазины термобелья на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА