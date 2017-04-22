Мартыненко по решению суда должен сдать документы, дающие право выезда из Украины

Соломенский районный суд г.Киева в своем определении относительно избрания меры пресечения бывшему народному депутату из фракции "Народный фронт" Николаю Мартыненко постановил сдать в Государственную миграционную службу Украины все документы, которые дают право выезда из Украины, в том числе паспорт гражданина Украины.

"Сдать на хранение в государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу и все свои документы, которые дают право выезда из Украины, в том числе паспорт гражданина Украины", - зачитал определения судья Судья Соломенского районного суда г.Киева Александр Бобровник в ходе судебного заседания в субботу в Киеве.

Также, согласно решению суда, поручители, под обязательства которых был отпущен Н.Мартыненко, обязаны отвечать за выполнение обвиняемым следующих обязанностей: не отлучаться из Киева без разрешения прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщать прокуратуре изменения своего места пребывания или работы.

В свою очередь адвокат Н.Мартыненко Петр Бойко разъяснил журналистам, что суд отпустить его подзащитного под личное поручительство 18 человек, а также запретил общаться с определенными лицами. "Суд запретил Мартыненко общаться с Переломой (первый зампредседатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома - ИФ), Журило (глава правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" ("ОГХК") Руслан Журило - ИФ), представителями иностранных компаний, которых были представлены в ходатайства, их там больше 20-и", - сказал адвокат.