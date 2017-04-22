Суд отказал в аресте Мартыненко, отпустив его на поруки нардепов
Судья Соломенского районного суда г.Киева Александр Бобровник отпустил бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко под личное поручительство ряда народных депутатов.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", таким образом судья отказал стороне обвинения в избрании меры пресечения Н.Мартыненко в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 млн грн.
"Применить к подозреваемому Мартыненко… меру пресечения в виде личного поручительства", - зачитал решение судья.
Личными поручителями определены ряд народных депутатов Украины в том числе Георгий Логвинский, Николай Княжицкий, Павел Пинзеник, Андрей Тетерук, а также министр молодежи и спорта Игорь Жданов и замглавы ЦИК Андрей Магера.
Прокурор САП Роман Симкив заявил, сторона обвинения будет подавать апелляционную жалобу. "Сейчас это определение суда будем, конечно, выполнять – там еще применены отдельные обязательства, но будем свою позицию излагать в апелляционной жалобе", - сказал прокурор
В свою очередь сам Н.Мартыненко заявил, что решением суда удовлетворен и доволен тем, что "не поедет ночевать в следственный изолятор".
"Я еще раз говорю: первое - я никуда не собираюсь (езжать из Украины – ИФ.), очень благодарен всем, кто взял меня на поруки, и вам обещаю, что буду находиться на месте. Единственный вопрос – там так много написали, с кем я не могу общаться – с женой я могу общаться? Второй вопрос – я готов идти суд по всем фактам, которые назвали прокуроры, и доказывать свою невиновность во всех этих вопросах. Я считаю, что я к этому уголовному делу отношения не имею, не то, что не виновен, – просто не имею отношения", - сказал Н.Мартыненко журналистам в зале суда после окончания заседания в субботу.
Как сообщалось, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали двух лиц - экс-нардепа четырех созывов, бывшего главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Н.Мартыненко и одного его сообщника - по подозрению в совершении преступлений по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители подозревают их в совершении растраты средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann. САП требует избрать подозреваемому Н.Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн.
Н.Мартыненко заявил, что обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора НАБУ Артема Сытника с целью пиара и отвлечения внимания от провалов НАБУ.