Представитель госдепа США посетит Германию, Эстонию и Украину

Заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Тина Кайданов, как ожидается, посетит Германию, Эстонию и Украину 23-29 апреля, сообщил госдепартамент США.

"В Эстонии и в Украине посол Кайданов встретится с гражданскими и военными официальными лицами для обсуждения широкого круга военно-политических вопросов, включая региональные стратегические приоритеты, содействие в сфере безопасности, военное сотрудничество и связанные с этим вопросы", - говорится в пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства, распространенном в пятницу.

Как отмечается в документе, в Германии Т.Кайданов встретится с представителями Европейского командования США и другими американскими официальными лицами в регионе для обсуждения усилий США по укреплению союзников по НАТО. Она также обсудит вопросы, связанные с укреплением возможностей европейских союзников США для борьбы с ИГИЛ и продвижению безопасности в Афганистане, сообщает госдеп.