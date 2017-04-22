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06:07 22.04.2017

Представитель госдепа США посетит Германию, Эстонию и Украину

Заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Тина Кайданов, как ожидается, посетит Германию, Эстонию и Украину 23-29 апреля, сообщил госдепартамент США.

"В Эстонии и в Украине посол Кайданов встретится с гражданскими и военными официальными лицами для обсуждения широкого круга военно-политических вопросов, включая региональные стратегические приоритеты, содействие в сфере безопасности, военное сотрудничество и связанные с этим вопросы", - говорится в пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства, распространенном в пятницу.

Как отмечается в документе, в Германии Т.Кайданов встретится с представителями Европейского командования США и другими американскими официальными лицами в регионе для обсуждения усилий США по укреплению союзников по НАТО. Она также обсудит вопросы, связанные с укреплением возможностей европейских союзников США для борьбы с ИГИЛ и продвижению безопасности в Афганистане, сообщает госдеп.

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