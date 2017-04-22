Виталий Кличко поддержит брата Владимира во время боксерского поединка в Лондоне

Мэр Киева Виталий Кличко поедет в Лондон, чтобы лично поддержать своего брата Владимира во время поединка с Джошуа.

Как сообщает пресс-служба В.Кличко, бой за звание чемпиона по версиям IBF и WBA состоится на стадионе "Уэмбли" 29 апреля.

"Очень важно, когда тебя поддерживают, болеют за тебя. Когда я боксировал, Владимир всегда находился возле ринга и поддерживал меня. И на этот раз я также буду рядом с братом во время его боя с Джошуа в Лондоне. Конечно, у Володи замечательная команда, но, тем не менее, моральная поддержка брата - очень важна. Уверен, что победа будет за нами!", - отметил В.Кличко.

Мэр Киева отметил, что к бою Владимира приковано огромное внимание всего мира - 90 тыс. билетов были раскуплены за один день.

"Два олимпийских чемпиона. Джошуа ни одного поединка пока не проиграл. Более того, он нокаутировал всех своих соперников. Он младше Владимира на 12 лет. Однако я знаю, что Владимир сделает все для того, чтобы выиграть этот бой. Я знаю брата как никто другой, и могу с уверенностью сказать, что такой техники и такого опыта, как у Владимира, нет ни у одного боксера. К тому же, он знает, что от этого боя очень многое зависит. Поэтому будем ждать боя, держать кулаки за Владимира, а он в свою очередь сделает все, что от него зависит", - отметил мэр Киева.