Заседание суда по избранию меры пресечения первому замглавы "Нафтогаза" Переломе возобновится в 12:00 субботы

Соломенский районный суд Киева перенес заседание по избранию меры пресечения первому зампредседателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергею Переломе на 12:00 субботы.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение вынес председательствующий в заседании судья Александр Бобровник приблизительно в 00:50 субботы.

Несколько народных депутатов от "Народного фронта", присутствовавшие на заседании, зачитали заявления с просьбой взять на поруки С.Перелому.

Как сообщалось, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали двух лиц - экс-нардепа четырех созывов, бывшего главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Н.Мартыненко и одного его сообщника - по подозрению в совершении преступлений по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители подозревают их в совершении растраты средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann. САП требует избрать подозреваемому Н.Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн.

Н.Мартыненко заявил, что обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора НАБУ Артема Сытника с целью пиара и отвлечения внимания от провалов НАБУ.