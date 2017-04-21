Одесский облсовет в связи с попыткой покушения на мэра Измаила просит СБУ разобраться с попытками дестабилизации ситуации на юге региона

Одесский областной совет обратился к начальнику управления Службы безопасности Украины Сергею Батракову с просьбой разобраться с попытками дестабилизировать ситуацию на юге области, в частности, в Измаиле.

Соответствующий документ на своей странице в Facebook опубликовал глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский.

В тексте документа отмечается, что поводом для обращения стала попытка подрыва автомобиля мэра Измаила Андрея Абрамченко.

При этом дестабилизируется ситуация, по мнению облсовета, в Измаильском, Болградском, Рейнийском, Саратском, Арцизском и Килийском районах Одесской области, где пытаются "раскачать сложную общественно-политическую ситуацию".

Как сообщалось, утром 20 апреля мэр Измаила обнаружил под своим автомобилем бомбу. Главное управление Национальной полиции Украины в Одесской области начало по данному факту уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.