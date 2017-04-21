События

22:47 21.04.2017

Одесский облсовет в связи с попыткой покушения на мэра Измаила просит СБУ разобраться с попытками дестабилизации ситуации на юге региона

Одесский областной совет обратился к начальнику управления Службы безопасности Украины Сергею Батракову с просьбой разобраться с попытками дестабилизировать ситуацию на юге области, в частности, в Измаиле.

Соответствующий документ на своей странице в Facebook опубликовал глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский.

В тексте документа отмечается, что поводом для обращения стала попытка подрыва автомобиля мэра Измаила Андрея Абрамченко.

При этом дестабилизируется ситуация, по мнению облсовета, в Измаильском, Болградском, Рейнийском, Саратском, Арцизском и Килийском районах Одесской области, где пытаются "раскачать сложную общественно-политическую ситуацию".

Как сообщалось, утром 20 апреля мэр Измаила обнаружил под своим автомобилем бомбу. Главное управление Национальной полиции Украины в Одесской области начало по данному факту уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

ВАЖНОЕ

Генпрокуратура просит Авакова инициировать процедуру лишения гражданства Украины нардепа Артеменко, сообщила Сарган

Мартыненко и его адвокаты заявили отвод судье Бобровнику

Заседание суда по избранию меры пресечения экс-нардепу Мартыненко началось с задержкой в 4 часа

Боевики в зоне АТО в пятницу 21 раз обстреляли позиции ВСУ

Размещение "ЛНР" вооружений без боекомплекта на аэродроме Луганска нарушает Минские соглашения - СММ ОБСЕ

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для двух судей из Днепра, задержанным на взятке – НАБУ

Слушания в Суде ООН по сути иска "Украина против России" пройдут летом 2018, считает Зеркаль

Порошенко поручил Турчинову предложить новый состава Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО

В Киевской области задержан один из заместителей директора Одесского НПЗ

Судья отклонила ходатайство защиты Мартыненко об отводе судьи Бобровника

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog7678.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА