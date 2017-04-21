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21:26 21.04.2017

Судья отклонила ходатайство защиты Мартыненко об отводе судьи Бобровника

Судья Соломенского райсуда Киева Ада Педенко, рассмотрев ходатайство защиты экс-нардепа Николая Мартыненко об отводе судьи Александра Бобровника, председательствующего в заседании по избранию меры пресечения бывшему парламентарию, отказала в его удовлетворении.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение она приняла после того, как вернулась из совещательной комнаты в 21.10 пятницы.

"В удовлетворении заявления…. отказать", - зачитала она решение и покинула зал.

Ранее в пятницу, после 4-часовой задержки, в 18.54 судья А.Бобровник объявил о начале заседания. Сразу после этого защита Н.Мартыненко заявила ходатайство о его отводе. Адвокат экс-нардепа аргументировал ходатайство об отводе наличием уголовного производства в отношении А.Бобровника, наличия провокационных материалов касательно него, обнародованных в Интернете, а также выбор системой распределения дел именно этого судьи при рассмотрении резонансных дел НАБУ.

Н.Мартыненко поддержал позицию своих адвокатов об отводе судьи. Впоследствии добавив, что заранее знал о том, что рассматривать это дело будет А.Бобровник. Вместе с тем, представители прокуратуры заявили, что ходатайство об отводе не основывается на каких-либо доказательствах. После этого председательствующий судья объявил перерыв для передачи ходатайства об его отводе на рассмотрение другого судьи Соломенского райсуда Киева.

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