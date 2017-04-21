Боевики в зоне АТО в пятницу 21 раз обстреляли позиции ВСУ

Боевики в зоне проведения антитеррористической операции в пятницу по состоянию на 18:00 21 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в штабе АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО остается контролируемой Вооруженными силами Украины. С начала суток российско-террористические подразделения 21 раз обстреляли позиции украинских войск", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Как отмечается, на приморском направлении противник огнем минометов калибра 120 мм накрывал позиции ВСУ возле Новотроицкого, по украинским военным в Марьинке применял танки, 82-миллиметровые минометы, автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров боевики обстреливали опорные пункты ВСУ в районе Водяного и Лебединского, из автоматических гранатометов вели огонь по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово, из стрелкового оружия обстреляли морских пехотинцев близь Широкино.

Возле Марьинки и Лебединского активизировались вражеские снайперы.

На донецком направлении, как сообщает штаб АТО, позиции ВСУ в районе Троицкого незаконные вооруженные формирования обстреляли из 120-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра.

По опорным пунктам украинской армии возле населенного пункта Пески боевики вели огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, из подствольных гранатометов и пулеметов крупного калибра стреляли по украинским военным Зайцево, а из противотанковых гранатометов – по позициям ВСУ возле Авдеевки.

"Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения", - сказано в сводке.