События

15:45 21.04.2017

Рецидивист получил 8 лет тюрьмы за избиение евромайдановца во время "русской весны" в Харькове

Дзержинский райсуд Харькова признал виновным 36-летнего ранее судимого харьковчанина в активном участии в массовых беспорядках, происходивших 6 апреля 2014 года и сопровождавшихся насилием над личностью.

"Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы и обязал возместить в пользу государства 2 тыс. 460 грн за проведение экспертиз в уголовном производстве… Приговор суда не действует, поскольку идет время на апелляционное обжалование. Злоумышленник по требованию прокуратуры находится под стражей", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как было установлено, 6 апреля 2014 г. подсудимый участвовал в нападении пророссийских активистов на евромайдановцев, которое произошло возле театра им.Т.Шевченко в Харькове. В частности, он прорвался через кордон милиции и начал бить евромайдановцев руками и ногами, а одного из них избил бутылкой по голове.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы пострадавший получил контузию, гематому век и кровоизлияние правого глаза.

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