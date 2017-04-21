Двое военных погибли, еще восемь ранены в зоне АТО за сутки

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе двое украинских военнослужащих погибли, еще восемь получили ранения, подтвердил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий двое украинских военных погибли в зоне АТО, еще восемь военных получили ранения и травмы. Среди раненых трое военнослужащих Национальной гвардии Украины, остальные - ВСУ", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщал, что за прошедшие сутки боевики совершили 47 обстрелов позиций ВСУ в зоне проведения АТО, в результате которых погибли 2 украинских военнослужащих и 8 – получили ранения.