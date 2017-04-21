Минюст готовится к внедрению технологии blockchain в управление госреестрами и СЕТАМ

Министерство юстиции Украины проводит консультации с американской компанией Bitfury относительно внедрения технологии blockchain в работу ведомства и государственного предприятия (ГП) "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ).

"Сейчас Минюст ведет консультации, чтобы система blockchain начала работать и на площадке СЕТАМ, и на наших государственных реестрах, которые являются крупными базами данных… Это тот амбициозный план, который мы для себя поставили на ближайшие три месяца", – сказал министр юстиции Украины Павел Петренко на пресс-конференции в Киеве в четверг.

По его словам, Минюст, как содержатель 17 государственных реестров, заинтересован во внедрении новых технологий и подходов к защите информации и управлению информацией, а технология blockchain является одной из наиболее прогрессивных в мире в этой сфере.

П.Петренко добавил, что имплементация технологии blockchain в работу СЕТАМ должна повысить уровень защиты информации и обеспечить невозможность внешнего вмешательства в систему.

"Мы хотим, чтобы внешний контроль над работой данной системы осуществлялся по самым высоким мировым стандартам качества", – отметил министр.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины подписал соглашение с американской технологической компанией Bitfury Group о создании для Украины полномасштабной системы электронного управления по технологии blockchain.

Основными областями партнерства в пилотном проекте станет использование blockchain в государственных реестрах и услугах, социальном обеспечении, здравоохранении и секторе энергетики. После завершения пилотного проекта планируется распространение программы на другие сферы, включая информационную безопасность.

Blockchain (блокчейн) – распределенная база данных, которая поддерживает постоянно растущий список упорядоченных записей, называемых блоками. Каждый блок содержит метку времени и ссылку на предыдущий блок. По своей природе такая система устойчива к модификации данных – после записи данные в блоке не могут быть изменены задним числом.