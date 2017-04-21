Отходы из Львова примут 20 городов Львовской области

Отходы из Львова на протяжении двух ближайших лет будут принимать полигоны 20 городов области. Соответствующий меморандум подписали сегодня во Львове руководители Львовских обладминистрации, облсовета, горсовета и городские головы 20 городов Львовской области.

Как сообщил журналистам после подписания меморандума глава Львовской обладминистрации Олег Синютка, после подписания документа власти Львова и каждого из городов-подписантов должны составить договор, в котором будет указано конкретное количество отходов, которое город будет принимать на протяжении 2 лет.

Со своей стороны Львов берет на себя ряд обязательств выделить финансирование как для работы полигона, так и для решения определенных социальных проблем в городах. Кроме того, финансировать рекультивацию полигонов будут из средств областного бюджета.

По словам О.Синютки, подписание прямых договоров ожидается в течение 2 недель после подписания меморандума.

В свою очередь первый заместитель председателя Львовского областного совета Андрей Билоус рассказал, что в областном бюджете аккумулированы 30 млн грн, которые будут выделены на обустройство и упорядочение работы полигонов тех городов, которые будут принимать отходы из Львова. "Также власти Львова согласились выделить на текущий год 70 млн грн как на нужды полигонов, так и для решения некоторых социальных задач городов", - сказал он.

В тексте меморандума указано, что общая сумма финансирования для 20 городов на 2017-18 гг составляет 207,5 млн грн.

В то же время, согласно меморандуму, прогнозируется, что объем отходов, ежедневно вывозимых из Львова, составит 580 куб м. Ожидается, что самые большие объемы могут принять Новояворовск (80т), Самбор (70т), Николаев (60т), Дрогобыч (50т), Стрый и Червоноград (по 40т).

Как сообщалось, львовский городской полигон твердых бытовых отходов в Грибовичах был закрыт после пожара и мусорного оползня в конце мая 2016 года. Под завалами погибли 3 пожарника, тело пропавшего эколога до сих пор не найдено. По факту пожара и гибели людей было открыто уголовное производство. Еще одно производство открыли по факту служебной халатности должностных лиц Львовского горсовета.

На протяжении 11 месяцев отходы из Львова вывозили как на полигоны области, так и по всей Украине. Несколько раз у городских властей и перевозчиков мусора возникали проблемы с вывозом отходов. По словам городского головы Львова Андрея Садового, вывоз мусора блокировался по указанию неназванных им высоких чиновников из Киева для того, чтобы вынудить парламентскую фракцию "Самопомич" принимать участие в нужных для руководства страны голосованиях.

В то же время, О.Синютка заявил, что руководство Львова так и не смогло предоставить подтверждений слов о блокаде вывоза отходов из Львова.