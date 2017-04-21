Закон, запрещающий называть детей цифрами, бранными словами и титулами принят Госдумой РФ

Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении закон, ограничивающий право родителей давать детям имена в виде цифр, сочетания букв и цифр, бранных слов и титулов.

Принятый закон определяет, что при выборе родителями имени ребенка не допускается использование "цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы".

Определяется, что при разных фамилиях родителей ребенку может быть присвоена фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия. Последовательность фамилий в двойной фамилии может быть любой, двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом. Устанавливается, что у полнородных братьев и сестер последовательность фамилий в двойной фамилии должна быть одинаковая.

В настоящее время при разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или фамилия матери по соглашению родителей, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ.

При этом под ограничение не попали составные имена и имена-аббревиатуры, поскольку многие такие имена вошли в практику.

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил журналистам, что по подготовке ко второму чтению большие споры вызвало предложение запретить также аббревиатуры и сокращения.

"Эта идея не вошла в законопроект, потому что в нашем языке, в нашей культуре уже сложился ряд имен, которые в прошлом являлись аббревиатурой, но сейчас уже утратили свое идеологическое содержание и стали обычным именем, например, Ким, в прошлом - коммунистический интернационал молодежи", - сказал он.

"А если мы пойдем по пути запрета сокращений, то мы дойдем до того, что придется запрещать имя Владимир, которое тоже является сокращением от "владеть миром"", - отметил А.Исаев.

Также, по его словам, из законопроекта во втором чтении удалена норма, которая позволяла органам опеки давать имена тем детям, родители которых не могут договориться между собой об имени или не регистрируют ребенка.

Первоначально законопроект был разработан сенатором Валентиной Петренко, он нацелен на установление на законодательном уровне правового баланса между правом родителей и правом ребенка на имя, которое бы не нарушало его собственные интересы, говорится в сопроводительных документах.

"Действующее законодательство предоставляет родителям полную свободу выбора имени своему ребенку. Органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) не вправе отказывать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности, непроизносимости и так далее", - отмечалось в пояснительной записке к проекту закона.

В сопроводительных документах к законопроекту приводится статистика органов ЗАГС Москвы, которая ведется с 1998 года. Среди самых необычных имен, которые получили мальчики, были следующие: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен. За указанный период были зафиксированы следующие необычные имена у девочек: Апрель, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, Океана, София-Солнышко.

Автор законопроекта также напомнил об истории мальчика с именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных - Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года), которая не разрешается вот уже на протяжении 10 лет. "Маленький БОЧ" (так его называют) до сих пор живет без документов, так как суд встал на сторону органов ЗАГС Москвы, отказавшихся регистрировать ребенка с таким именем в защиту его интересов, говорится в проекте закона.