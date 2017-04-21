События

11:31 21.04.2017

В ЕС указывают России на право "Свидетелей Иеговы" пользоваться свободами, предусмотренными конституцией РФ

Решение Верховного суда РФ о запрете деятельности административного центра "Свидетелей Иеговы" в России на основании обвинения в экстремизме может привести к уголовным преследованиям членов религиозной группы за простые акты исполнения культа, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Свидетели Иеговы", как и все другие религиозные группы, должны иметь возможность беспрепятственно пользоваться свободой собраний без вмешательства, как это гарантируется Конституцией Российской Федерации, а также международными обязательствами России и международными стандартами в области прав человека", - говорится в заявлении, распространенном в пятницу в Брюсселе.

Представитель ЕВС отметил, что Европейский союз продолжает поощрять "свободу религии или убеждений как право, которым могут пользоваться люди во всем мире на основе принципов равенства, недискриминации и всеобщности".

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