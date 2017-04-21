События

10:44 21.04.2017

Мусор из Львова будет временно вывозиться на свалки других городов области - Кабмин

Твердые бытовые отходы (ТБО) из Львова будут временно вывозиться на полигоны других городов Львовской области.

Как сообщает пресс-служба вице-премьера Украины Владимира Кистиона, в пятницу власти Львовской области подпишут меморандум о решении проблемы утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) из Львова, предусматривающий, что мусор из города будет вывозиться и утилизироваться на полигонах других городов области до принятия окончательного решения Львовским городским советом.

Меморандум о сотрудничестве между Львовской областной государственной администрацией, Львовским областным советом, Львовским городским советом и органами местного самоуправления, на территории которых расположены полигоны или свалки захоронения ТБО, будет подписан в пятницу в присутствии вице-премьера В.Кистиона главой Львовской ОГА, председателем Львовского областного совета и председателями городских советов Львовской области.

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