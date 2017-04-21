В Одесской области отменили занятия в школах из-за непогоды

Оперативный штаб по вопросу ухудшения погодных условий на территории Одесской области принял решение отменить занятия в школах региона в пятницу, сообщила пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что днем в пятницу погодные условия на территории области будут оставаться сложными: сильные осадки, налипание мокрого снега, порывы ветра, снегопады. Ожидается, что погода нормализуется 22 апреля.

По этим же данным, проблемы с движением транспорта из-за непогоды наблюдаются на двух дорогах области: трассах Одесса-Киев и Одесса-Кучурганы. На участке Одесса-Любашевка временно прекращено движение грузовиков. На проблемных участках работает снегоуборочная техника. В Болградском и Тарутинском районах Одесской области 22 автомобиля извлечены из снежного плена.

Маршруты общественного транспорта работают в стандартном режиме.