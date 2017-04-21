События

10:16 21.04.2017

В Одесской области отменили занятия в школах из-за непогоды

Оперативный штаб по вопросу ухудшения погодных условий на территории Одесской области принял решение отменить занятия в школах региона в пятницу, сообщила пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что днем в пятницу погодные условия на территории области будут оставаться сложными: сильные осадки, налипание мокрого снега, порывы ветра, снегопады. Ожидается, что погода нормализуется 22 апреля.

По этим же данным, проблемы с движением транспорта из-за непогоды наблюдаются на двух дорогах области: трассах Одесса-Киев и Одесса-Кучурганы. На участке Одесса-Любашевка временно прекращено движение грузовиков. На проблемных участках работает снегоуборочная техника. В Болградском и Тарутинском районах Одесской области 22 автомобиля извлечены из снежного плена.

Маршруты общественного транспорта работают в стандартном режиме.

ВАЖНОЕ

С начала АТО военные саперы разминировали более 3 тыс. га территорий - Минобороны

Боевики всю ночь обстреливали Марьинку и окрестности, часть города обесточена

САП будет просить суд об аресте экс-нардепа Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн грн

В Каракасе произошли столкновения сторонников оппозиции с полицией

Мартыненко подозревается в совершении в составе группы лиц растраты средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Две трети россиян в целом выступают за захоронение тела Ленина - опрос

Защита Шокина ожидает полный текст решения ВАСУ до 25 апреля и может подготовить заявление о пересмотре решения

Мусор из Львова будет временно вывозиться на свалки других городов области - Кабмин

Спасатели освободили почти 100 машин из снежного плена в Одесской области

Трансляция пресс-конференции с участием экс-ведущего телешоу "Разрушители мифов" Джейми Хайнемана

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Прайс юа
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА