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08:23 21.04.2017

Сейчас идет пересмотр списков запрещенных в Украине российских артистов - Нищук

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявляет, что межведомственная комиссия сейчас ведет пересмотр списков российских деятелей культуры, запрещенных в Украине.

"Сейчас у нас создана межведомственная комиссия, где при участии представителей Службы безопасности Украины, работников Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, профессионалов, экспертов, представителей медиакомпаний, в которой идет пересмотр тех списков, которые еще с тех времен, когда они "скопом" пошли, где, вы знаете, сначала был тот, кто подписался, а подписались…ну вы знаете, как там было. После того возможно он ничего не говорил и их (списки - ИФ) очевидно необходимо пересматривать", - сказал министр в эфире 1+1 в четверг.

В то же время Е.Нищук отметил, что появились новые артисты, которые не просто делают негативные высказывания в отношении Украины, а являют собой определенную угрозу безопасности Украины, как высказываниями, так и действиями.

"Это находится в плоскости и Совета национальной безопасности и обороны, который выносит определенные санкции или на 1 или на 3 года, по-разному", - сказал министр культуры.

Он добавил, что в Министерстве культуры есть группа людей, которая обрабатывает обращения в отношении тех или иных деятелей культуры и направляет материалы в СБУ.

"Так было в отношении некоторых певиц, которые планировали выступления в определенных залах и эти концерты были отменены. Там были приведены конкретные факты того, что они либо были в аннексированном Крыму или они высказывались неоднократно к украинской культуре или украинскому государству", - отметил Е.Нищук.

При этом он подчеркнул, что выступает против цензуры, однако ограничения против пропаганды вводить необходимо.

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