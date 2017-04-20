События

19:47 20.04.2017

Мартыненко подозревается в совершении в составе группы лиц растраты средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) согласовала сообщение о подозрении бывшему народному депутату из фракции "Народный фронт" Николаю Мартыненко, которым была совершена растрата средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере 17,28 млн долл., сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

"Досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH", а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN", - написал Н.Холодницкий на своей странице в соцсети Фейбсук в четверг.

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