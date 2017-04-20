Детективы НАБУ пытаются вручить подозрение бывшему нардепу Николаю Мартыненко

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пытаются вручить подозрение бывшему народному депутату из фракции "Народный фронт" Николаю Мартыненко, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, знакомый с ситуацией.

"Мартыненко пытаются вручить подозрение", - сказал собеседник агентства.

Также собеседник подтвердил информацию главы общественного совета при НАБУ Алексея Гриценко о том, что Н.Мартыненко скрывается от вручения подозрения НАБУ в приемной народного депутата Дениса Дзендзерского.

В то же время в пресс-службе НАБУ пока не комментирую эту информацию.