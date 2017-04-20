События

18:44 20.04.2017

Детективы НАБУ пытаются вручить подозрение бывшему нардепу Николаю Мартыненко

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пытаются вручить подозрение бывшему народному депутату из фракции "Народный фронт" Николаю Мартыненко, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, знакомый с ситуацией.

"Мартыненко пытаются вручить подозрение", - сказал собеседник агентства.

Также собеседник подтвердил информацию главы общественного совета при НАБУ Алексея Гриценко о том, что Н.Мартыненко скрывается от вручения подозрения НАБУ в приемной народного депутата Дениса Дзендзерского.

В то же время в пресс-службе НАБУ пока не комментирую эту информацию.

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