Детективы НАБУ пытаются вручить подозрение бывшему нардепу Николаю Мартыненко
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пытаются вручить подозрение бывшему народному депутату из фракции "Народный фронт" Николаю Мартыненко, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, знакомый с ситуацией.
"Мартыненко пытаются вручить подозрение", - сказал собеседник агентства.
Также собеседник подтвердил информацию главы общественного совета при НАБУ Алексея Гриценко о том, что Н.Мартыненко скрывается от вручения подозрения НАБУ в приемной народного депутата Дениса Дзендзерского.
В то же время в пресс-службе НАБУ пока не комментирую эту информацию.