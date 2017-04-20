ВАСУ начал рассмотрение иска Шокина об отмене решения о его увольнении с должности генпрокурора

Высший административный суд Украины в четверг приступил к рассмотрению иска Виктора Шокина об отмене решения Верховной Рады и указа президента Украины об увольнении его с должности генерального прокурора Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании присутствуют представители всех сторон по делу – Верховной Рады и президента, - однако отсутствует сам В.Шокин.

Председательствующий судья Валентин Мороз в начале заседания сообщил, что в суд от истца поступило заявление о рассмотрении дела в его отсутствие и суд счел возможным рассматривать дело в таком формате.

Как сообщалось, 29 марта 2016 года Верховная Рада дала согласие на увольнение президентом Украины Петром Порошенко генпрокурора В.Шокина. 3 апреля П.Порошенко подписал указ об увольнении его с должности.

В мае генпрокурором Украины был назначен Юрий Луценко.

В марте текущего года В.Шокин подал иск в ВАСУ о признании незаконными и отмене решений о его увольнении, а также о восстановлении в административной должности.

В деле указано, что истец – В.Шокин, ответчики – президент Украины П.Порошенко, Верховная Рада (представитель ответчика – Николай Олефиренко).

В пресс-службе ВАСУ агентству "Интерфакс-Украина" пояснили, что В.Шокин просит признать незаконными и отменить постановление Верховной Рады о даче согласия на его увольнение, а также соответствующие указы президента. Кроме того, экс-генпрокурор просит восстановить его "в административной должности".