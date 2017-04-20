События

15:31 20.04.2017

Запорожский аэропорт временно прекратил работу из-за размокания единственной грунтовой ВПП

В результате ухудшения погодных условий международный аэропорт "Запорожье" прекратил прием и отправку авиарейсов, его полноценная работа возобновится с 4 мая, когда откроется после ремонта искусственная взлетно-посадочная полоса.

"Из-за непогоды размокла грунтовая полоса, а искусственная взлетно-посадочная полоса находится в ремонте. Таким образом, введено ограничение на прием воздушных судов на грунтовую полосу до 22 апреля. Решение об ее открытии будет приниматься в соответствии с погодными условиями", - рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в администрации коммунального предприятия "Международный аэропорт Запорожье".

При этом в предприятии отметили, что искусственная взлетно-посадочная полоса будет открыта после ремонта 4 мая, и тогда аэропорт возобновит полноценную работу.

Как сообщалось, с 26 марта 2017 года "Международный аэропорт "Запорожье" принимал воздушные суда на грунтовую ВПП, поскольку единственная искусственная ВПП закрылась на ремонт. На протяжении почти месяца аэропорт принимал самолеты только одной авиакомпании – "Мотор Сич", которые способны приземляться и взлетать с грунтовой полосы. Остальные авиакомпании были вынуждены временно отменили рейсы в Запорожье.

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