Военные КНДР, возможно, сыграли в волейбол на полигоне для испытаний ядерного оружия - эксперты

Северокорейские военные могли провести волейбольный матч на территории крупнейшего в КНДР испытательного полигона ядерного оружия Пхунгери, сообщает в четверг сайт Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса.

Фотографии, на которых северокорейские военные, предположительно, играют в волейбол, были получены благодаря съемке со спутников от 16 апреля.

По мнению американских экспертов, волейбольный матч на полигоне может свидетельствовать либо о том, что процесс "подготовки к шестым ядерным испытаниям переведен в режим ожидания, а персоналу выделили дополнительное время на восстановление сил", либо игра является отвлекающим маневром.

Они отметили, что возможный матч состоялся на фоне заявления Пхеньяна о готовности к очередным ядерным испытаниям.

"Пхеньян предпринял тактическую паузу в активности на месте проведения испытаний в рамках плана по введению противника в заблуждение, откладывая проведение испытаний до того момента, когда это сможет принести наибольшие политические преимущества", - пишут эксперты, отмечая, что КНДР уже прибегал к подобной тактике в декабре 2012 года.

Аналитики также заявили, что в любом случае полигон Пхунгери полностью готов к проведению шестых ядерных испытаний в любой момент после получения соответствующего распоряжения из Пхеньяна.

На этой неделе заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен сообщил о готовности Пхеньяна провести новое испытание ядерного оружия.

"Оно (испытание - ИФ) состоится тогда и в таком месте, как сочтут необходимым (власти страны - ИФ)", - сказал он.

Ранее сайт сообщал, что последние спутниковые снимки указывают на то, что КНДР завершила приготовления к возможному новому ядерному испытанию.

Пхунгери расположен в гористой местности у потухшего вулкана Пектусан.