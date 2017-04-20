Пятеро учеников киевской гимназии госпитализированы вследствие неосторожного обращения с огнетушителем

Из-за неосторожного обращения с огнетушителем пострадали шесть учеников гимназии в Подольском районе Киева, пятеро из них госпитализированы, сообщает столичная полиция.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в четверг в дежурную часть управления полиции поступило сообщение о том, что в гимназии взорвался огнетушитель. Приехав на место происшествия, правоохранители выяснили, что один из учеников во время перерыва играл с порошковым огнетушителем. Подросток вынул предохранитель, нажал рычаг и пустил струю порошка. В результате такого неосторожного обращения шестеро учеников 11-12 лет получили незначительные травмы глаз.

На месте происшествия прибыли медики и пожарные. Детей осматривают медицинские работники и оказывают им необходимую помощь.

Изначально сообщалось, что двоих учеников госпитализировали. В настоящее время в больнице находятся пятеро пострадавших гимназистов.

Материалы о происшествии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Ведется проверка.