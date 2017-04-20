События

14:36 20.04.2017

Пятеро учеников киевской гимназии госпитализированы вследствие неосторожного обращения с огнетушителем

Из-за неосторожного обращения с огнетушителем пострадали шесть учеников гимназии в Подольском районе Киева, пятеро из них госпитализированы, сообщает столичная полиция.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в четверг в дежурную часть управления полиции поступило сообщение о том, что в гимназии взорвался огнетушитель. Приехав на место происшествия, правоохранители выяснили, что один из учеников во время перерыва играл с порошковым огнетушителем. Подросток вынул предохранитель, нажал рычаг и пустил струю порошка. В результате такого неосторожного обращения шестеро учеников 11-12 лет получили незначительные травмы глаз.

На месте происшествия прибыли медики и пожарные. Детей осматривают медицинские работники и оказывают им необходимую помощь.

Изначально сообщалось, что двоих учеников госпитализировали. В настоящее время в больнице находятся пятеро пострадавших гимназистов.

Материалы о происшествии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Ведется проверка.

ВАЖНОЕ

Молдавского бизнесмена Платона приговорили к 18 годам тюрьмы за отмывание более $20 млрд из России

Один украинский боец ранен в зоне АТО за минувшие сутки

Суд ООН сдержанным решением в части о финансировании терроризма показал стремление рассмотреть дело по сути – Петренко

Невыполнение Россией промежуточного решения Суда ООН будет вынесено на рассмотрение Генассамблеи ООН – Петренко

На Донбассе не замороженный конфликт, а настоящая горячая война - Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Запорожский аэропорт временно прекратил работу из-за размокания единственной грунтовой ВПП

Военные КНДР, возможно, сыграли в волейбол на полигоне для испытаний ядерного оружия - эксперты

В Запорожской области осталось подключить к электричеству 7 из 26 населенных пунктов, обесточенных в среду

Гражданин Монголии пытался провезти в ЕС 10тыс. пачек сигарет под видом диппочты

Психологическую реабилитацию проходят около 960 военных – Минобороны

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Спортивное питание
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА