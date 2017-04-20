События

14:33 20.04.2017

Гражданин Монголии пытался провезти в ЕС 10тыс. пачек сигарет под видом диппочты

В пункте пропуска "Лужники" на украинско-венгерской границе сотрудники Госпогранслужбы, СБУ и ГФС Украины задержали микроавтобус с дипломатическими номерами под управлением гражданина Монголии, который был загружен сигаретами с акцизными марками.

"Во время погранично-таможенного контроля у водителя было замечено нервное поведение. После предложения работниками пункта пропуска предоставить авто для осмотра, мужчина отказался выходить и открывать авто. Одновременно на иномарку сработала служебная собака", - говорится в обнародованном в четверг сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.

Пограничники заблокировали автомобиль, а к пункту пропуска были вызваны представители полиции и СБУ. "В результате проверки выяснилось, что под видом дипломатической почты в автомобиле "Мерседес" на белорусских дипломатических номерах гражданин Монголии пытался переместить большую партию сигарет. Во время беседы гражданин Монголии сообщил, что работает в дипломатическом представительстве в Австрии", - говорится в информации.

Вместе с тем, в пресс-центре СБ Украины отметили, что в микроавтобусе правоохранители обнаружили примерно 10тыс. пачек сигарет с акцизными марками предварительной стоимостью примерно 200тыс. грн.

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