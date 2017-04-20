В Турции задержан украинец с 82 капсулами кокаина в желудке

В Стамбуле (Турция) местные правоохранительные органы задержали гражданина Украины с 82 капсулами кокаина в желудке, сообщает турецкое издание "Hurriyet".

Согласно заметке на сайте издания, 4 апреля около 21:00 в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле был задержан гражданин Украины Виктор Шупляк, прибывший из Сан-Паулу (Бразилия).

Сообщается, что наркокурьер привлек внимание полицейский своим необычным поведением, чрезмерной потливостью и покраснением глаз, после чего был задержан правоохранителями. В.Шупляк был доставлен в больницу, где врачи извлекли 82 капсулы с кокаином весом 728 грамм, что подтвердила медицинская проверка.

Кроме того, 18 капсул находились в сумке наркокурьера. Всего у украинца были изъяты 100 капсул общим весом 940 грамм.

По словам В.Шупляка, он согласился перевезти товар в Украину в обмен на $3 тыс., при этом он никогда ранее не употреблял наркотики.

Задержанный заявил, что сожалеет о содеянном.

Издание отмечает, что украинцу грозит от 30 до 45 лет заключения.