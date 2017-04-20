События

13:19 20.04.2017

Суд ООН сдержанным решением в части о финансировании терроризма показал стремление рассмотреть дело по сути – Петренко

Министр юстиции Украины Павел Петренко отмечает, что ввиду первого в истории прецедента о подаче в Международный суд ООН (Гаага) иска о нарушении Конвенции о финансировании терроризма суд вынес сдержанное промежуточное решение, поскольку желает перед вынесением окончательного вердикта ознакомиться с делом по сути.

"Это было вынесено промежуточное решение. Украина настаивала в ходатайстве об обеспечении (иском – ИФ) максимального перечня требований. Суд, с учетом того, что дела об этой конвенции фактически не рассматривались и это первое дело в истории, думаю, решил все-таки послушать по сути само дело и вынести решение", - сказал П.Петренко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг, добавив, что расценивает промежуточное решение суда как "сдержанное".

При этом глава Минюста Украины акцентировал внимание на том, что суд определил наличие предварительной юрисдикции (prima facie) по иску.

"Все почему-то ищут "зраду" (рус. измену – ИФ), но не обращают внимание на то, что россияне настаивали на том, что суд не имел права рассматривать дела по конвенции, а по юрисдикции суд принял и мы теперь слушаемся по сути, а это означает, что все доказательства, которые будут поданы по финансированию терроризма, по тем действиям, которые Россия совершает на востоке Украины, будут публично рассмотрены", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, каких доказательств не хватило суду от украинской стороны, есть ли они и когда будут подаваться, П.Петренко ответил: "Суд сказал, что то, что было подано недостаточно для того, чтобы было принято (положительное для Украины – ИФ) промежуточное решение… Конечно, у нас есть массив доказательств. Теперь будет процедура такова: каждое из этих доказательств будет публично рассматриваться на процессе, при рассмотрении по сути".

То есть, как пояснил министр, доказательства будут подаваться в Международный суд ООН с сопроводительными пояснениями.

"В мае будет утвержден процессуальный график: будет установлено, до какого периода времени сторона истец будет подавать свои дополнительные пояснения, потом будет дано время стороне ответчика (то есть для России время подать свои возражения), а потом у Украины будет возможность откомментировать возражения, предоставленные РФ, а потом будет уже само публичное слушание. На этом этапе мы будем подавать большой блок пояснений по обеим конвенциям", - рассказал П.Петренко.

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