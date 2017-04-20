События

13:04 20.04.2017

Невыполнение Россией промежуточного решения Суда ООН будет вынесено на рассмотрение Генассамблеи ООН – Петренко

В случае невыполнения Российской Федерацией промежуточного решения Международного суда ООН (Гаага) по соблюдению Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации этот прецедент может быть вынесен на рассмотрение Генассамблеи ООН, подчеркнул министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Если не выполняются промежуточные решения, то так же, как и в случае невыполнения основного решения, механизмы определены уставом ООН. То есть можно выносить этот вопрос на рассмотрение Генассамблеи (ООН – ИФ)", - сказал П.Петренко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Комментируя в целом факт принятия к рассмотрению иска Украины в части соблюдения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации ,а также вынесение промежуточного решения, министр сказал: "То, что по Крыму они приняли решение по обеспечению иска, это действительно очень большой плюс.

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