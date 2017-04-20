В Украине обесточены 225 населенных пунктов, к ремонту привлечены полсотни бригад энергетиков

Обесточенными из-за сложных погодных условий в Украине остаются 225 населенных пунктов, а над восстановлением энергоснабжения работает 47 бригад энергетиков, сообщает заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун.

"На данный момент обесточено 225 населенных пунктов, в том числе частично – 106", - сказал замминистра около 11.30 четверга в ходе заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по осложнению погодных условий.

А.Корзун добавил, что над восстановлением энергоснабжения на объектах энергокомпаний задействовано 47 бригад, в которые входят 188 сотрудников и более 50 единиц техники.

Замминистра заверил, что ни один из населенных пунктов не остается без энергоснабжения более суток.

При этом комментируя несоответствие данных Минэнерго с данными ГСЧС (199 обесточенных населенных пунктов), вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко отметил, что разница может объясняться технологическими особенностями восстановления энергоснабжения, когда для его восстановления в одном населенном пункте свет необходимо временно выключить в нескольких соседних.