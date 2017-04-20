Водолазы планируют в пятницу начать погружения к затонувшему в Керченском проливе сухогрузу

Спасатели в пятницу планируют приступить к водолазным работам в районе крушения сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" оперативный дежурный Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Новороссийска.

"В настоящее время ведется подготовка к проведению водолазных работ, в район поисков доставляется необходимое оборудование. В пятницу, если будут позволять погодные условия, планируются первые погружения", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что возобновившаяся в четверг утром в Керченском проливе поисково-спасательная операция пока не принесла результатов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, в поисках пропавших без вести членов экипажа затонувшего сухогруза задействованы шесть спасательных судов. Оперативными группами проводится мониторинг береговой линии.

В готовности находятся подразделения Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России с опытом проведения подводных работ на больших глубинах. В непосредственной близости к месту трагедии размещается мобильный водолазный комплекс с барокамерой.

Также на оснащении группы спасателей находится малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат "Фалькон" и гидролокатор бокового обзора.

Как сообщалось, в 3:30 мск в среду в Черном море на удалении 19 морских миль от мыса Железный Рог (Краснодарский край Таманский полуостров), вблизи Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала" (судовладелец Gunes shipping, Турция, класс регистра судоходства Украины, флаг Панама).

Судно следовало из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозя зерно. На борту находился экипаж в составе 12 человек (девять граждан Украины, два гражданина России, один гражданин Грузии).

По информации "Росморречфлота", причиной морской катастрофы стал шторм. Сухогруз водоизмещением 3,5 тысяч тонн раскололся надвое и затонул.

В первый день поисков спасатели извлекли из воды тела трех погибших моряков. Один член экипажа был спасен.