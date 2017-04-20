Интерпол объявил в международный розыск бывших руководителей НАСК "Оранта"

Бывшие глава наблюдательного совета НАСК "Оранта" (Киев) Олег Спилка и член наблюдательного совета Александр Тыминский по просьбе Украины объявлены Интерполом в международный розыск, сообщает юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры", которая представляет интересы БТА Банка (Казахстан), являющегося крупнейшим акционером НАСК.

Согласно пресс-релизу фирмы, О.Спилка и А.Тыминский обвиняются в хищении имущества страховой компании на сумму более $10 млн. Согласно материалам уголовного производства, подозреваемые организовали в 2008 году схему передачи подконтрольной им фирме прав на товарные знаки НАСК "Оранта". Цена сделки составила 6 млн грн. Те же знаки два месяца спустя были переданы обратно НАСК в аренду сроком на пять лет, за что страховая компания заплатила свыше 65 млн грн. По аналогичной схеме в 2009 году выведены средства при продаже и обратной покупке страховщиком долей в уставном капитале ООО "Гарант-Асистанс", в результате чего компании был нанесен ущерб в размере 16 млн грн.

По информации юридической фирмы, следственное управление Главного управления Национальной полиции в Киеве предъявило О.Спилке и А.Тыминскому подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) с санкцией до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, НАСК "Оранта" вернула себе право на использование собственных торговых марок: Высший Хозяйственный Суд Украины 27 сентября 2016 года принял постановление, которым оставил в силе решение Хозяйственного суда и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, которыми признан недействительным договор от 2008 года о передаче "ИМГ интернешнл холдинг компании" исключительных имущественных прав на знаки для товаров и услуг, принадлежащие НАСК "Оранта". Также признаны недействительными свидетельства на знак для товаров и услуг "Оранта" и слоган "Оранта оберигае Украину", которые были напрямую зарегистрированы на ООО "ИМГ интернешнл холдинг компании".

Сообщалось также, что согласно базе данных "Зарегистрированных в Украине знаков для товаров и услуг" Украинского института промышленной собственности" товарный знак НАСК "Оранта", а также слоган "Оранта оберигае Украину" зарегистрированы "ООО "ИМГ Интернешнл холдинг компании" в октябре 2008 года.

Кроме того, ООО "ИМГ Интернешнл холдинг компании" в октябре 2009 года зарегистрировала товарный знак "Оранта Жизнь", "Оранта Життя" и Oranta Life на белом и синем фоне.

Как отмечалось в примечаниях к финансовому отчету НАСК "Оранта" за 2013 год, составленному в соответствии с международными стандартами и опубликованному в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, за отчетный период компания заплатила за аренду торговой марки 52,384 млн грн.

Согласно Единому государственному реестру юридических и физических лиц, учредителями ООО" ИМГ Интернешнл холдинг компании" на момент регистрации 15 февраля 2008 года, являлись О.Спилка взнос в уставный фонд -1,9 млн грн, А.Тыминский- 1,899 мдн грн, компании "Чилвел Лимитед" (Кипр) - 2,1 млн грн, Беквуд Холдингс Лимитед - (Кипр) - 23,6 тыс. грн, "Леоберг Холдингс Лимитед" (Кипр) - 2,938 млн грн, "Орбелон Трейдинг Лимитед" -2,938 млн грн. Уставный капитал составлял 11,8 млн грн.

Компания специализировалась на посредничестве по договорам по ценным бумагам или товарам (основной) и другой вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения. Руководителем "ИМГ Интернешнл холдинг компании" на момент регистрации согласно уставу общества являлся О.Спилка.

О.Спилка с апреля 2004 года - глава правления НАСК "Оранта", с 2008 года - глава наблюдательного совета НАСК "Оранта", президент ООО "ИМГ Интернешнл холдинг компании". В 2010 году был признан победителем 14-й общенациональной программы "Человек года" в номинации "Лидер страхового рынка года-2009".

НАСК "Оранта" является правопреемницей "Укргосстраха", основанного 25 ноября 1921 года. В 1993 году "Укргосстрах" был преобразован в ОАО "НАСК "Оранта".

Юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры" основана в 1997 года. На данный момент в шести офисах фирмы в Киеве, Харькове, Днепре, Симферополе, Москве и Таллинне работает более 150 сотрудников.