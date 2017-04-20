ГСЧС получила от правительства Франции три разрушителя взрывоопасных предметов

Правительство Франции передало Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям оборудование для дистанционного разрушения взрывоопасных предметов на сумму 1 млн 438 тыс. грн.

"Сегодня мы получаем три современных системы дистанционного разрушения взрывоопасных предметов "Lance". Эти системы предназначены для разрушения особо опасных предметов, которые невозможно изъять с места их нахождения", - сказал заместитель главы ГСЧС Руслан Белошицкий во время церемонии передачи оборудования в четверг в Киеве.

Он отметил, что эти современные системы позволяют осуществлять ликвидацию взрывоопасных предметов на дальности до 150м и будут переданы пиротехническим расчетам ГСЧС Украины, которые занимаются гуманитарным разминированием.

В свою очередь посол Франции в Украине Изабель Дюмон подчеркнула, что такая помощь является также и проявлением политической поддержки Украины.

"Передача этого оборудования является сигналом конкретного сотрудничества и политической поддержки", - подчеркнула посол.