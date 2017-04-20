События

09:53 20.04.2017

Сирийские военные перебросили большинство своих боевых самолетов ближе к российской базе

Командование ВВС Сирии передислоцировало большинство своих самолетов ближе к российской военной базе Хмеймим, сообщает в четверг телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на американские военные источники.

По информации одного из собеседников телеканала, передислокация коснулась большинства или вообще всех технически исправных сирийских самолетов.

Си-Эн-Эн отмечает, что такое решение, видимо, нацелено на то, чтобы защитить сирийскую боевую авиацию от возможных новых американских ударов. Как полагает телеканал, в Дамаске могли решить, что США могут отказаться от ударов по сирийской авиации близ российской военной базы.

Ранее в апреле США нанесли удар крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийскому аэродрому "Шайрат" в провинции Хомс. С него якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб, обернувшаяся многочисленными жертвами среди местного населения. В Дамаске же заверяют, что никогда не применяли химоружие на сирийской территории.

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