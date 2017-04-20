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07:26 20.04.2017

Кличко поручил завершить ремонтные работы теплосетей и повысить уровень качества коммунальных услуг

Во время выездного совещания по итогам отопительного сезона и благоустройства столицы мэр Киева Виталий Кличко дал поручение главам районов завершить ремонтные работы теплосетей и повысить уровень качества коммунальных услуг, сообщили в пресс-службе городского головы в среду.

В.Кличко поручил "Киевэнерго" предоставить главам районов Киева карту разрытий, а главам районов - проверить данную карту. "Чтобы последствия разрытий были ликвидированы "Киевэнерго", чтобы был положен асфальт, территория приведена в надлежащее состояние. Ведь это – ваша зона ответственности. И совместно с "Киевэнерго" вы устраните все недостатки", - отметил В.Кличко в своем обращении к главам районов.

Он также обратился к профильным заместителям и всем руководителям районов и коммунальных предприятий и подчеркнул, что они отвечают за качество услуг, которые получают киевляне.

"Сегодня чрезвычайно важная задача – повысить уровень качества коммунальных услуг. Улицы Киева должны быть убранными и чистыми, мусор должны вывозить более организованно, все фонари должны работать в темное время суток, а спортивные, детские площадки – необходимо упорядочить и отремонтировать", – сказал мэр Киева.

Вместе с тем, он отметил, что в ближайшее время все зеленые зоны, парки и скверы должны быть убраны и обустроены. Контролировать решение этого вопроса мэр обязал лично глав районов.

"Сейчас теплая погода, многие выходят на отдых в скверы, парки. И они должны быть чистые и оборудованные, газоны - подстрижены. Пример для других районов города - парк "Наталья" на Оболони. Там проведено благоустройство, проведены ландшафтные работы, установлено освещение и видеонаблюдение. Это парк европейского уровня, и все парки в городе должны быть такими", – отметил В.Кличко.

Кроме того, в связи с похолоданием, мэр поручил теплоснабжающим организациям столицы откорректировать графики гидравлических испытаний и на период прохладной погоды в ближайшие несколько недель не выключать горячее водоснабжение в Киеве.

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