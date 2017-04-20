Соединенные Штаты пересмотрят свою политику в отношении Северной Кореи - Тиллерсон

США пересматривают свою политику в отношении КНДР, если какие-то переговоры с Пхеньяном и будут вестись, то на иных условиях, чем в прошлом, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы пересматриваем все положения, связанные с Северной Кореей, как с точки зрения государственного спонсирования терроризма, так и другие способы оказать давление на режим в Пхеньяне, чтобы вновь включиться в работу с нами, но работа с нами будет на других условиях, чем в процессе прошлых переговоров", - сказал он журналистам в среду.

По словам госсекретаря, "мы рассматриваем все эти варианты".